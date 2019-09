¿En dónde está el cuerpo de José José?

(NOTICIAS YA).- Han pasado dos días de la lamentable muerte del cantante de José José y la ubicación de sus restos sigue siendo una incógnita para sus hijos mayores, mientras la menor ofreció entrevistas sin revelar en dónde descansa el cuerpo su padre en espera de un funeral y homenajes.

La muerte de José José ha causado gran desconsuelo en todo México desde la mañana del sábado 28 de septiembre, cuando los rumores empezaron a surgir, y ahora el desconcierto esta aunado a la pena por la controversia sobre en dónde está su cuerpo.

Varios medios ya han revelado una ubicación, pero la familia no lo ha confirmado.

La incertidumbre inició con los hijos mayores del cantante, Marysol y José Joel, quienes llegaron a Miami con la intención de reunirse con su hermana menor, Sara, para despedirse de su padre e iniciar con los arreglos funerarios.

Sin embargo, ambos aseguran que ella dejó de responderles las llamadas y mensajes y al llegar a la funeraria, en donde supuestamente estaba el cuerpo de su padre, se encontraron con la sorprendente noticia de que no era así.

Por su parte, Sara ofreció algunas entrevistas este domingo y en una de ellas aseguró que sus hermanos sí saben en dónde está el cuerpo de su padre, luego de que ellos convocaran a medios, acudieran al hospital en donde supuestamente murió José José e incluso pidieran el apoyo de la policía de Miami-Dade.

Desde la tarde del domingo dio inició un revuelo sobre los restos de “El Príncipe de la Canción” e incluso se creó el hashtag #dondeestajoséjosé.

Varios medios mexicanos afirmaron extraoficialmente este lunes que el cuerpo de José José se encuentra en la Funeraria Caballero Rivero, en Miami, que tiene bóvedas más grandes para preparar y conservar el cuerpo.

Tras los informes, Marysol y José Joel arribaron a la funeraria para de nuevo recibir la noticia de que su padre no se encuentra en el lugar.

“No logramos nada, Sarita no nos ha marcado, no nos ha contestado”, aseguró José Joel ante decenas de medios afuera de la Funeraria Caballero Rivera de Little Havana.

🔴 #ÚltimaHora Confirman que NO ES el cuerpo de José José el que se encuentra en funeraria Caballero Rivero Little Havana de Miami, así lo confirman sus hijos Marisol Sosa y José Joel. #TrasLosFamosos con @MaguichaDoria | https://t.co/ciCDOyO1c0 pic.twitter.com/GIL5gljbRT — Telediario Mx (@telediario) September 30, 2019

Poco después, se reveló que el cuerpo del cantante está en otras instalaciones de la misma funeraria, a unos 8 kilómetros de la que visitaron sus hijos mayores por la mañana, y hay imágenes de Sara y Sara Salazar, su madre, arribando al lugar.

Según informes, el cuerpo del interprete habría siso registrado con otro nombre y por ello sus hijos mayores no han logrado confirmar su ubicación.