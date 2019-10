Incendio acaba con vivienda de familia hispana en Plant City

(NOTICIAS YA).-Un incendio acabó con la vivienda de una familia mexicana de Plant City la madrugada de este lunes.

El fuego consumió gran parte de la vivienda. Lugares como la cocina, muebles, cuartos, techo y equipos electrónicos se vieron afectados.

“Me veo sin casa, me veo sin nada, pero tengo a mis hijos,”

Dijo Adela Huerta, dueña de la casa

Según los propietarios, no hubo mucho tiempo para lograr tomar algunos artículos, pero están agradecidos de poder haber salido con vida.

“Yo pienso que fue en la caja grande de la electricidad. Allí empezó, y luego como ahí estaba lleno de ropa, se vino todo por arriba y ya no más alcanzamos a salir,”

Dijo Moisés Saldierna, dueño de la casa

Ellos afirman que fueron momentos difíciles. Además, la última persona que lograron sacar fue al niño de 5 años.

“Regresé por él a donde lo tenía acostado y ya cuando vine para atrás. Ya no podía respirar. Me estaba ahogando. No sé como salimos,”