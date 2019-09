Repartidor de Best Buy entregó lavadora y luego asesinó a clienta

(NOTICIAS YA).- Una mujer de 75 años fue asesinada por un repartidor de la empresa Best Buy, quien visitó su casa para entregar una lavadora y secadora, asegura una reciente demanda.

De acuerdo con CNN, Evelyn Smith Udell murió el 20 de agosto pasado, un día después de que fuera golpeada hasta morir e incendiada en su propia casa por un sujeto luego identificado como Jorge Luis Dupre Lachazo.

La demanda de muerte por negligencia interpuesta por la familia de la fallecida en contra de la tienda de electrónicos acusa a la compañía y a otras dos de no realizar los exámenes adecuados a sus repartidores.

Los abogados de la familia aseguran que estas revisiones al historial de sus colaboradores podrían haber descartado a personas como Dupre Lachazo, cuya licencia de conducir estaba suspendida y que había sido arrestado por robar un teléfono celular.

La demanda en nombre de la originaria de Florida alega que Best Buy delegó los servicios de entrega e instalación de sus productos a contratistas y no hizo nada por investigar o supervisar a los empleados que realizan estos servicios en su nombre.

“Hacemos negocios con compañías conocidas asumiendo que será seguro. Trágicamente, ese no es el caso”, lamentó Sloane Udell, nuera de la víctima.

Best Buy, por su parte, dijo en un comunicado que se unirá a los reclamos de la familia Udell que exigen mayor legislación en cuanto a verificación obligatoria de antecedentes a lo largo de la industria minorista y otras medidas para asegurar que no se repitan casos como el mencionado.

Aunque no hizo referencia específica al incidente en Florida, la empresa dijo que la verificación de antecedentes es parte de sus prácticas, y aseguró que trabaja de cerca con los contratistas para asegurarse de que estos chequeos sean actualizados y recurrentes.

El comunicado de Best Buy también indica que la empresa contrata una firma de seguridad independiente para evaluar las prácticas de las empresas externas a las que contrata para realizar servicios en los hogares de sus clientes.

Por otra parte, Dupre Lachazo ha sido formalmente acusado por la muerte de Udell. El sujeto de 21 años era uno de dos empleados que acudieron al hogar de la víctima, y estaba contratado por X.M. Delivery Inc., subcontratista de J.B. Transport Services Inc., la cual tiene un convenio con Best Buy.

La demanda asegura que Udell visitó una sucursal de Best Buy en Boca Raton el 12 de agosto pasado, donde compró una lavadora y secadora, la cual pagó en su totalidad, así como por la entrega de los electrodomésticos nuevos y la remoción de los anteriores.

Su compra fue entregada el 19 de agosto pasado. Una vez terminada la instalación, uno de los repartidores salió de la casa para atender una llamada. La víctima hizo una pregunta a Dupre, quien tomó un mazo cercano y golpeó a la mujer en la cabeza.

Según la demanda, el sujeto luego tomó un recipiente con acetona y roció a Udell, quien se encontraba inconsciente, y le prendió fuego. De acuerdo con documentos de la policía, su compañero escuchó gritos y regresó a la casa, percatándose de lo sucedido.

El trabajador llamó al 911 pero tuvo que hacer uso de un intérprete para contar lo sucedido, mientras que su compañero huyó a bordo del camión utilizado para la entrega.

Tras ser encontrado, el presunto asesino aceptó haber golpeado a la mujer con el mazo y admitió haber consumido marihuana y cocaína.