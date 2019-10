Inicia mes de la concientización sobre violencia doméstica en San Diego

(NOTICIAS YA).- La violencia doméstica es un crimen muchas veces silencioso que no se castiga hasta que no se reporta a las autoridades. Es por eso que hoy cobra especial importancia el inicio del mes de la concientización sobre este problema; para que la comunidad sepa que hay apoyo allá afuera.

“Desafortunadamente tenemos mucho trabajo que hacer. El año pasado tuvimos más de 17 mil casos reportados a la policía de violencia doméstica. Y esos fueron solamente los casos reportados. Hay muchos más que no fueron reportados”, comenta Claudia Grasso, presidente del Concejo contra la Violencia Doméstica de San Diego.

Reportar un caso de violencia doméstica; es probablemente el paso más difícil para las víctimas.

Por 10 años mariel vivió presa de la cárcel psicológica que su pareja construyó con falsas amenazas e intimidación.

“Una de las maneras más que tenía mi exesposo para controlarme era con mi hijo. Decía que si yo me iba o lo dejaba me lo iba a quitar. Y que como yo era mexicana yo no tenía derecho sobre mi hijo norteamericano”.

Después de una década. Mariel decide llamar al número de un folleto que le entrega la policía y descubre que tiene derechos y que hay recursos gratuitos disponibles para apoyarla.

“Si yo hubiera sabido de este número antes no hubiera pasado 10 años en ese infierno. Entre más pronto nos enteremos de que hay ayuda allá afuera más pronto podemos salir de esto”, confieza Mariel.

Pero el recurso más importante que pueda adquirir es la información; conocer que hay derechos para todas las víctimas sin importar género, historial o de donde venga y que lo más importante es ese primer paso para acercarse a pedir ayuda.

“Hay varios recursos, desde ayuda médica, terapia para la familia entera; hay educación”

Si usted desea conocer más información sobre los recursos disponibles puede llamar a la línea nacional de ayuda al 1-800-799-7233 o en San Diego al (888) 385-4657.