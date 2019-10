Pequeña sobrevive a un trágico accidente vehicular en Chula Vista

(NOTICIAS YA).-

Dos niñas se encontraban en uno de los automóviles involucrados en un accidente fatal en chula vista. El lunes, un camión de construcción protagonizó una trágica carambola multivehicular en la que un hombre hispano perdió la vida.

Joselyne Sánchez tiene su rostro, manos y piernas cubiertas de raspones y cortadas luego de salir volando de la camioneta en la que se encontraba.

“Me cai en el cemento y me fui dando vueltas y vueltas y mi cara se raspo con el cemento,” contó Sánchez.

Ella y su hermanita de tan solo 1 año estaban en el interior de la camioneta pick up negra. El primer vehículo estacionado en recibir el golpe un camión de carga pesada.

“Ya después paré en el zacate y me levanté y dije “mi hermanita?” ya después no pude mas y me desmalle,” dijo Sánchez.

Su automóvil chocó contra una camioneta detenida y prensó a un hombre hispano de 81 años que iba cruzando la calle. Éste se quedó atrapado debajo del vehículo de la familia sánchez…

“Mi esposo me dio a mi niña y el se regreso pero dice que no, el señor como que quería hablar y eso pero no ya estaban sus piernas destrozadas,” dijo Ana Sánchez.

El hombre murió momentos después de llegar al hospital. El señor fue a la casa de la familia Sánchez porque pensaba rentar una recamara para su hija.

“Desde el primer dia yo dije si él porque su hija era la que se iba a quedar con el cuarto pero venía muy feliz de que su hija pudiera quedar con una familia tranquila,” añadió Ana Sánchez.

Ana Sánchez, la madre de Joselyne, saludó al hombre antes de cruzar la calle, se dio la media vuelta para ir por su celular y ocurrió el choque.

“Como lo vi por última vez [y dijo] que lo esperara, no se si se estaba despidiendo o yo no sé pero no puedo dejar de pensar en eso,” dijo Ana Sánchez.

Al ver a su hija mayor salir volando de la camioneta y a la menor todavía en el vehículo se imaginó lo peor.

“Ella si estaba amarrada a su car seat [portabebé] y cuando mi esposo la sacó, solamente estaba como en shock, no lloraba ni nada solo estaba su mirada como ida,” relató Ana Sánchez.

Joselyne Sánchez aún tiene dolor pero no se compara con el miedo que sintió de perder a su hermanita.

“Quiero a mis dos hermanas mucho,” dijo Sánchez entre lágrimas. “Yo siempre le ayudo a mi mami a cambiarle el pañal a mi hermanita, cuando mi mami se baña con ella, yo le ayudo a cambiarla.”

El chofer que causó el accidente sigue bajo investigación ya que hay reportes de que un vehículo con la misma descripción que el suyo viajaba a velocidades muy altas momentos antes de la carambola.