Policía de Tampa realiza nuevo operativo de seguridad

(NOTICIAS YA).-La policía de Tampa lanzó hoy una campaña para reducir el número de accidentes en las carreteras de la ciudad.

El operativo será durante los próximos tres meses. Las autoridades aumentarán su presencia en tres puntos a lo largo de la ciudad.

Hay residentes de Tampa que indicaron la inseguridad que existe en algunas de las calles, como por ejemplo la avenida Hillsborough con Himes y Hoover.

“Yo vengo con mis nietos y no puedo cruzar. Por esto no los traigo porque me quieren tirar el carro encima y teniendo la luz me quieren dar,”