Hija de Alicia Villareal sufre intento de abuso cerca de universidad

View this post on Instagram

Mi Amor Hermosa!!! Mi Niña Preciosa!!! Feliz Feliz Cumpleaños!!! 🎉🎈🎂🎊 Que Dios Te Bendiga Siempre, Que Cumpla Todos Los Deseos De Tu Corazón, Recuerda y Nunca Olvides que Soy la Persona Más orgullosa De Ti, Me Llenas de Felicidad , eres lo Mejor que me ha Pasado en Mi Vida, no hay Dia que No Agradezca a Dios haberme hecho Tu Papa!! Eres Mi Todo!! TE AMO CON TODA MI ALMA!! FELIZ CUMPLEAÑOS HIJITA !! @meleniecarmona #miprincesa👑 #mibebe #20años