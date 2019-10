Inician estudios de la tierra para la construcción del muro fronterizo

(NOTICIAS YA).- Un grupo de personas, representantes de una de las tribu que habita en la frontera de El Valle del Río Grande, denunciaron que técnicos en geología ya estan trabajando para lo que se cree sea el inicio de la construcción del muro fronterizo.

La comunidad de San Juan, hizo un llamado de alerta y mostraron su rechazo a esta edificación. Especialmente porque las investigaciones de la tierra, se han iniciado cerca de un cementerio, donde reposan los restos de los familiares de muchos de los habitantes.

Por su parte, autoridades de la patrulla fronteriza emitieron un comunicado explicando la presencia del grupo de geólogos que estarán trabajando en la zona y señalaron que el panteón no se verá afectado.

No obstante, miembros de la tribu “Carrizo Come Crudo” aseguran que no abandonarán el lugar y harán lo posible por evitar el inicio de la construcción del muro en la frontera.

Actualmente, muros y alambrados se despliegan a lo largo de 900 kilómetros entre México y Estados Unidos. California, Arizona y Nuevo México, representan cerca de un tercio de la longitud total de estas divisiones, mientras que Texas es el estado con la menor cantidad de barreras.

