KISS dará un concierto bajo el mar solo para los tiburones y 8 fans

(NOTICIAS YA).- La legendaria banda de rock KISS llevará el entretenimiento a nuevas profundidades con un concierto bajo el mar que estará especialmente dirigido a los tiburones y 8 fans afortunados.

El nuevo espectáculo de la banda de casi 50 años de carrera, llegará como parte de una promoción llamada “Airbnb Animal Experiences” y será llevado a cabo el próximo 18 de noviembre, cerca de la costa sur de Australia.

A través de botes separados, los integrantes de KISS y 8 fans serán llevados a la mitad del mar y mientras la banda interpreta sus mejores éxitos en una embarcación en la superficie, los fans descenderán al océano en un submarino en un área conocida por la presencia de tiburones blancos.

El concierto se llevará a cabo usando bocinas submarinas y cuando la banda comience a tocar, la música podrá ser escuchada por los fans y los tiburones. Según declaraciones de Paul Stanley a The Associated Press (AP), el vocalista y guitarrista de la banda, “los tiburones son atraídos a frecuencias bajas así que son atraídos al rock ‘n’ roll”.

Este espectáculo único ocurrirá en el Océano Índico más allá del Puerto Lincoln y los integrantes sacarán sus mejores trajes y maquillaje mientras interpretan al menos 4 canciones.

Lo boletos tendrán un costo de $50 y estarán disponibles hasta agotar existencias a través de airbnb.com/KISS el próximo 14 de octubre a las 6:00 pm EDT. Las ganancias de este espectáculo serán donadas a la caridad.

“No estoy seguro cuánto podrán aguantar los tiburones”, dijo Stanley. “Espero que conozcan ‘Rock and Roll All Nite’”, dijo el guitarrista agregando que el bajista Gene Simmons será parte de la presentación luego de haberse recuperado de una operación para removerle piedras en los riñones.

“Airbnb Animal Experiences” es una campaña liderada por la empresa de hospedaje, para hacer que personas entretengan a los animales, invirtiendo la idea del entretenimiento de los circos y zoológicos.

Esta no es la primera vez que se presenta el concepto de conciertos submarinos, ya que el Underwater Music Festival ha sido llevado a cabo por 35 años en el archipiélago Florida Keys.

