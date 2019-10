Mujer puertorriqueña es víctima de robo de identidad desde hace 12 años

(NOTICIAS YA).-Una mujer puertorriqueña ha sido víctima de robo de identidad desde hace varios años.

Luisa Centeno ha intentado varias maneras de recuperar su situación legal, pero no ha tenido éxito. Fue en el año 2007 que se enteró, al momento de llenar sus impuestos.

“Cuando fui a llenar los taxes pues ahí me indicaron, me los detuvieron, y cuando yo llamé me indicaron que yo era víctima de robo de identidad,”

Ella afirma que ha cumplido todas las etapas para denunciar su caso. El primer paso fue por la denuncia a la policía, hasta el reporte a las agencias de crédito para tratar de impedir que su número de seguro social sea usado por quien, desde hace más de una decada, se hace pasar por ella.

“Yo vine aquí a cumplir mi sueño americano y no lo encuentro. Pero no lo encuentro no porque yo quise, sino porque otra persona lo está utilizando,”

El periodista de noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, conversó con el abogado Pablo Martínez, quien explica las opciones que tienen las víctimas de robo de identidad.

“El problema es que muchas veces para las agencias federales, como el FBI, ir atrás de un sólo caso, cuando están hablando de costo, quizás no les vale pena “entre comillas”, quieren, claro está, abarcar los más posible,”

Por el momento, Centeno deberá entregar su vehículo en los próximos días al no poder pagar las cuotas debido a su bajo record crediticio.

“Me robaron mi vida. así mismo: estoy y no estoy, vivo y no vivo. trabajo y no trabajo. cobro y no cobro, así es mi vida,”

