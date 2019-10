Mujer reclama casi medio millón en joyas recuperadas en robo

(NOTICIAS YA).-Una hispana víctima de un cuantioso robo en su joyería en Denver lleva meses esperando a que la fiscalía le devuelva casi medio millón de dólares del botín que se recuperó el día del crimen. La mujer vive de su negocio y pide a las autoridades que le regresen lo que es suyo.

El retraso es producto de la investigación que lleva su curso y toma su tiempo, el robo ocurrió el pasado 3 de agosto, y tanto las joyas como los billetes que se lograron recuperar en un intento de fuga de los ladrones hacen parte de la evidencia ante la ley.

Lorena Saenz lleva más de 30 años en el negocio de la joyas, y aunque ha tenido buenas ganancias después de ser víctima de robo, comparte porqué en esta industria no todo lo que brilla es oro “fue algo muy frustrante porque eran conocidos, yo confié, pienso que estudiaron todo, me robaron todo, me dejaron sin nada”, asegura.

El asalto quedó grabado en la cámara de seguridad del local, donde se aprecia cómo los ladrones saltan el mostrador para atacarla y a punta de pistola la atan de pies y manos, por lo cual, según documentos de corte, los acusados Cristian Guzman y Felipe Ovalle ahora enfrentan cargos de robo agravado y secuestro en segundo grado. Los sospechosos fueron atrapados por la policía, pero de ese botín de casi medio millón de dólares Lorena solo ha visto fotos. La fiscalía espera regresarle todo a la victima después de que se dé un veredicto frente a los acusados.