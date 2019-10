Hombre de 93 años cumple su deseo de nadar en el mar por primera vez

(NOTICIAS YA).- Un día Howard Fisher le contó a su hija que a pesar de haber vivido en Florida durante 20 años, nunca había tenido la oportunidad de nadar en el mar. Su cumpleaños 93 se acercaba y sentía que ahora que quería hacerlo ya era muy tarde.

LEE: Oficial manejó de Arizona a Florida para llevar a anciano de 94 años a su nueva casa

Tras escuchar estas palabras de su padre la hija, Sandra Fisher Van Nostrand, decidió hacer algo al respecto. “Sandra, ¿no es irónico? He vivido aquí por 20 años y nunca, ni una vez fui al océano… ahora pienso que me gustaría, pero no puedo”, expresó Howard.

El veterano de la Segunda Guerra Mundial y originario de Nueva York, se mudó a Fort Lauderdale en 1969 y aunque solía llevar a su familia a la playa, él nunca se metió a nadar al mar.

Fue por eso que su hija Sandra decidió viajar desde su casa en Alabama para acompañar a su padre en Florida y celebrar juntos su cumpleaños con una increíble sorpresa.

VIDEO: Aviador de EE.UU. se detuvo a medio camino para ayudar a anciana

Al llegar la mujer llevó a su padre a la Isla Anna Maria, en donde Howard pudo meterse al océano por primera vez en su vida. “¿No es increíble? Mira el cielo y las nubes y el agua”, dijo Howard mientras nadaba, según el relato de su hija a CBS News.

Por esos breves momentos, en medio del océano cristalino Howard pasó un tiempo increíble celebrando su cumpleaños mientras flotaba tranquilamente en el agua. Al terminar su hija le preguntó si ya se quería ir, pero el hombre aún no estaba listo.

“Claro que no, es un día hermoso… vamos a Rod and Reel”, dijo Howard a su hija y juntos fueron a disfrutar de una deliciosa comida con vista al mar. Y gracias a su historia podemos recordar que nunca es tarde para hacer lo que realmente deseas y siempre es bueno tomarse un momento para disfrutar las bellezas que nos rodean.

LEE: Adolescentes rescataron a anciana de 90 años de incendio en Oklahoma