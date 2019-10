Preocupa cifra de accidentes fatales en El Paso

(NOTICIAS YA).- En los últimos cuatro años se han registrado más de 240 muertes en accidentes automovilísticos en las calles de El Paso, algo que ha generado consternación entre los residentes.

“Pues si es preocupante verdad, de que ahora en estos tiempos los jóvenes a veces no piensan, no tienen el valor de la vida y todo se les hace muy fácil verdad y más ahora en este tiempo porque tienen la oportunidad de tener buenos carros, pero no miden las consecuencias”, comentó Olga De los Santos, residente del Oeste de El Paso.

Ante esto autoridades han planeado una estrategia que ayude a prevenir los accidentes, que en lo que va del 2019 ya han cobrado la vida de 46 personas.

“Hay diferentes razones por las cuales los accidentes pasan, gente distraída, gente con alcohol relacionado, pero también hay relaciones como intersecciones que necesitan semáforos y no hay, también hay problemas como alumbramiento de las calles, donde no se ve, esta muy oscuro”, señaló Sam Rodríguez, del Departamento de Calles de la Ciudad de El Paso.

Dentro de los planes de esta nueva estrategia que se enfocará en peatones y conductores, ebrios, distraídos o que conduzcan a exceso de velocidad; también esta el ubicar los sectores donde se necesitan ya sea alumbrado público, semáforos o más vigilancia policíaca.

Una iniciativa que es aplaudida por residentes de la Calle Mesa, donde en menos de un mes tres personas murieron en accidentes viales, entre ellas un adolescente de 16 años.

“Ayudaría bastante de que haya menos accidentes y todo, porque ha habido muchos accidentes y muchas muertes y todo”, indicó Hugo García.

“Siempre cuando se ve a una patrulla se toma más precaución, en lugar de ir distraídos con el teléfono o acelerados con la velocidad”, dijo Margarito De los Santos.

Trascendió que la Policía de El Paso y del Departamento de Calles tendrán reuniones trimestrales, para discutir los avances de la estrategia.

Informó Karla Valdez