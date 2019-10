Analizan desarrollo económico de nuestra región

(NOTICIAS YA).-Seis líderes de la región se unieron a la congresista Verónica Escobar en el panel “cumbre de desarrollo económico” en búsqueda e ideas para mejorar la economía de la ciudad.

Para escobar, la solución está en ofrecer salarios competitivos y traer nuevas oportunidades de empleo a la región de El Paso.

“Hemos visto los sueldos que no están creciendo, estamos viendo la población que se está reduciendo, nuestro talento que se está yendo buscando sueldos más altos, entonces si no hacemos algo si no estamos unidos como comunidad, vamos a seguir perdiendo ese talento, tenemos que tomar acción” dijo la congresista Verónica Escobar.

En el evento además estuvo presente la Cámara de Comercio Hispana de El Paso, quienes se enfocan en ayudar a jóvenes a iniciar un negocio.

“Sabemos que la economía de la ciudad recae sobre nuestra gente, cae sobre esa gente empresaria, esa gente que quiere triunfar, esa gente que empezó con un carrito de hotdogs en la esquina pero eventualmente quieren tener su propio restaurant, el desarrollo económico de nuestra ciudad cae en nuestra gente y nosotros les ayudamos”

Se espera que eventos similares se continúen realizando en la ciudad para encontrar la manera más efectiva de volver esas ideas una realidad.