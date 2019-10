Por su peinado, prohíben a niña afroamericana salir en foto escolar

(NOTICIAS YA).- Una familia de Michigan asegura que a su hija de 8 años se le impidió salir en la fotografía escolar debido a su peinado.

De acuerdo con NBC News, Marian Scott asiste a la Paragon Charter Academy ubicada en Jackson, que recientemente tomó la fotografía anual a sus estudiantes.

Scott, quien es afroamericana, portaba sus trenzas teñidas de rojo en un moño en la parte superior de su cabeza, lo cual viola las políticas de la institución, que le impidió ser fotografiada y la regresó a su salón de clases.

“Ni siquiera nos llamaron. Marian no salió de la casa, cruzó la calle y se fue a hacer esto sola. Tiene 8 años, lo hicimos en nuestra propia casa y de ninguna manera creíamos que algo así iba a suceder”, explicó consternado Doug Scott, padre de la estudiante de tercer grado, a la filial de NBC en Lansing, WILX.

Scott añadió que no entiende la decisión de la escuela de permitirle el acceso al aula pero no a la toma de fotografía. “La dejaron quedarse en la escuela así que, si no es una distracción para la clase, ¿por qué sí lo es para la foto?”, cuestionó.

El director de la institución, Ben Kriesch, dijo al mismo medio local que los alumnos que violan su política respecto al cabello tienen una semana para corregirlo. Por ello, le permitieron a la menor permanecer en el aula. Este lunes, la estudiante regresó al plantel sin los mechones rojos en su cabello.

La escuela en cuestión detalla un estricto código de vestimenta y apariencia en su reglamento, en el que destaca que el cabello debe estar en “tonos naturales” para poder tomarse la fotografía, además de que los peinados deben ser conservadores y se prohíben aquellos considerados “extremos”.

El domingo previo a la toma de fotografía, la institución envió un comunicado en donde se detallaban estos lineamientos, pero el padre de familia admite que no leyó el mensaje.

“Si hubiese visto el correo electrónico, probablemente le habría dicho a Latoia que no lo hiciera, aunque sean los colores escolares. Creo que es algo bueno que esto haya sucedido porque ahora la gente tendrá la oportunidad de observar lo que realmente está pasando”, expresó.

La escuela confirmó la implementación de su código de vestimenta a NBC News. “Nos encargamos de asegurar que nuestras familias estén bien informadas acerca de esta política, y también trabajamos de cerca con estudiantes y sus padres si hay una preocupación”, aseguró la institución.