Suspenden a niño por llevar una bolsa de azúcar a la escuela

(NOTICIAS YA).- Un niño de Missouri fue suspendido recientemente por llevar una bolsa de azúcar granulado a la escuela, ingrediente que la institución interpretó como una droga de imitación.

De acuerdo con ABC First Coast News, que cita un reporte especial de 5 On Your Side, el director de la escuela Troy South Middle School suspendió al alumno de sexto grado por 10 días debido al incidente, alegando que el menor violó su estricta política de cero tolerancia a las drogas.

“Esto es lo que clasificaron como cocaína”, dijo la madre sosteniendo una bolsa de azúcar finamente molido, también conocido como azúcar glass, frente a medios locales.

Los afectados buscan permanecer en el anonimato debido a lo sensible del tema, mientras que las autoridades pertinentes declinaron hacer comentarios del caso citando las leyes de privacidad de los estudiantes.

La suspensión aparece como una “ofensa de drogas” en el historial del menor, el cual su madre ahora busca limpiar, pues asegura que todo fue una acción inocente que se salió de control.

“Quería ver cuánta azúcar podía consumir en el periodo más corto. (Tener) un subidón de azúcar”, dijo la madre.

Continuó relatando que los compañeros de su hijo le preguntaban constantemente si los contenidos de su bolsa eran cocaína, lo cual él negó, hasta que eventualmente se cansó y respondió que sí. Un estudiante lo reportó con el maestro, quien a su vez contactó al director.

“Me llamaron al trabajo y me dijeron que tenía que ir a recogerlo, que no podía subirse al autobús y que estaba suspendido por 10 días”, lamentó.

El Distrito Escolar Lincoln County R-III confirmó a 5 On Your Side su política de tolerancia cero a las drogas, la cual específicamente prohíbe también las imitaciones de sustancias controladas.

A pesar de castigar a su hijo por sus acciones, considera que la sanción impuesta por su escuela es “extrema”.

“Son niños. No saben que una declaración simple como esa tiene tanto peso. Son niños, no criminales”, condenó.

