VIDEO: Este es el asesino en serie con más víctimas en la historia

(NOTICIAS YA).- El año pasado, Samuel Little confesó haber estrangulado a 93 víctimas entre 1970 y 2005, el triple del número de víctimas que Ted Bundy confesó haber asesinado.

Ahora, el FBI está pidiendo al público que les ayude a identificar a más víctimas del hombre de 79 años, a quien ahora catalogan como el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos.

LEE: Anciano preso en California admite haber matado a 90 personas

Las víctimas de Little fueron mujeres, a menudo de grupos marginados y vulnerables, muchas de ellas involucradas en la prostitución o con adicción a las drogas. Algunos de los cuerpos no fueron identificados y sus muertes no fueron investigadas, algo que el FBI ahora busca cambiar.

“Durante muchos años, Samuel Little creyó que no lo atraparían porque pensó que nadie estaba contando a sus víctimas. Aunque ya está en prisión, el FBI cree que es importante buscar justicia para cada víctima, cerrar todos los casos posibles”, expresó Christie Palazzolo, analista de delitos de ViCAP, en un comunicado.

LEE: Asesino serial que dibujó a víctimas es acusado por homicidios en Ohio

Los analistas del FBI creen que las 93 víctimas que confesó Little son creíbles, pero hasta ahora solo han podido verificar 50 de ellas. Las autoridades han publicado información sobre cinco casos en el sitio web de la agencia “con la esperanza de que alguien recuerde un detalle que pueda impulsar la investigación”.

Cada caso presentado va acompañado de un video de Little explicando el incidente y un retrato de la mujer dibujado a mano por el presunto asesino.

LEE: Ejecutan en Florida a un asesino en serie que mataba a hombres gay

El sujeto cumple actualmente tres cadenas perpetuas en California. Antes de que los agentes del FBI supieran de su conexión con estas decenas de asesinatos, Little ya estaba encarcelado por golpear y estrangular a tres mujeres.

En 2018, los agentes notaron que su nombre era vinculado a otros asesinatos sin resolver en todo el país, especialmente uno en Odessa, Texas. Eventualmente, Little confesó haber matado a unas 90 personas.

*Con información de CNN