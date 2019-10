Conoce si eres elegible para votar y cómo registrarte

(NOTICIAS YA).- El periodo electoral está cada vez más cerca, y el voto latino tendrá más importancia que nunca.

El voto hispano en las próximas elecciones será decisivo, poderoso e histórico, ya que los latinos por primera vez conformarán la principal minoría racial o étnica entre los votantes, equivalente al 13% del electorado, según datos de Pew Research.

Por ello es importante que sepas, primero, si eres elegible para votar en las próximas elecciones, y segundo, cómo registrarte para votar.

A través de una publicación en su sitio oficial, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, por sus siglas en inglés), responde algunas de las preguntas más frecuentes acerca del proceso electoral.

¿Cómo sé si soy elegible para votar?

Si eres ciudadano estadounidense, de al menos 18 años de edad (al día de la elección), eres residente del estado donde planeas votar, no has sido encontrado culpable de un delito grave y no te has registrado para votar en otra ciudad, condado o estado, eres elegible para votar.

¿Cómo me registro para votar?

El proceso es sencillo y rápido. Algunos estados permiten que el registro sea completamente en línea, mientras que en otros se debe imprimir el formato, firmarlo y enviarlo por correo electrónico. El enlace para registrarse se encuentra aquí: http://www.naleo.org/registertovote.

¿En qué lugares puedo registrarme para votar?

En el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) local, en la mayoría de oficinas estatales o de servicios sociales (oficinas que proveen servicios públicos o programas de asistencia; oficina del desempleo, oficina postal, Seguridad Social).

¿Qué información necesito para registrarme?

Nombre completo, dirección, edad, sexo, número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de tu número de seguridad social.

¿Cómo saber si ya estoy registrado?

Puedes llamar a la línea nacional bilingüe 1-888-839-8682 (1-888-VE-Y-VOTA), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m (horario del este de Estados Unidos).

Si me registro hoy, ¿podré votar en las próximas elecciones?

Los ciudadanos elegibles que deseen participar en las siguientes elecciones deben registrarse antes de que venza el plazo en su estado, entre 15 y 30 días antes de las elecciones. Se sugiere investigar el plazo que maneja tu entidad.

Si ya lo hice, ¿necesito volverme a registrar?

Debes volver a registrarte para votar solo si: cambiaste de dirección, cambiaste legalmente tu nombre, si no has votado en más de dos elecciones federales consecutivas y si deseas cambiar tu afiliación a partido político.

*Con información del sitio oficial de NALEO