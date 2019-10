Despierta Orlando: 9 de octubre de 2019

La actualidad de Hollywood fue uno de los temas principales el miércoles 9 de octubre en Despierta Orlando, con Luis Artemio y Cynthia Montalvo. Por otro lado, Jerick Mediavilla, director de Reclutamiento de la Universidad Ana G. Méndez ipresentó dos importantes eventos comunitarios que llevará a cabo la institución educativa. Además, los ángeles hablaron: Joyce Pagan instruyó como, con la ayuda de un cuarzo, puede hacerle preguntas a los ángeles de la guarda. Finalmente, en salud y belleza, Leslie Fletcher presentó las herramientas de belleza que Ovosk Medical Spa tiene a la mano para restaurar y cuidar la cara.

El día inició con las noticias más destacadas, una de ellas del reportero Gustavo Gómez Morón, quien resaltó que hay una incógnita con el sufragio de los exconvictos. En su nota, Gómez dijo que en este momento no hay manera de determinar si un exconvicto es elegible o no para votar, ya que no existen los registros necesarios para determinarlo. Por lo tanto, no se sabe si esta herramienta estará lista antes de la fecha límite para la inscripción de nuevos votantes en febrero del 2020.

Con noticias de entretenimiento Ángel Sepúlveda, director de Noticias de Univision Orlando y Tampa, trajo su pasión por Hollywood y sus ¨MUY amigos míos” como él dice para hablar de los temas más relevantes. Uno de ellos, el de Joaquín Phoenix quien interpreta el papel protagónico de Joker. Desde su estreno la película batió récord de taquilla dijo Sepúlveda. El agregó que Phoenix es de herencia hispana aunque no se identifique como tal, lo que es importante dijo Sepúlveda, es que Phoenix como latino, pudiera llevar al cine hasta ese alto nivel.

Entre otros temas, Sepúlveda dio a conocer que la serie de ABC “Grand Hotel” ha sido cancelada y no reanudaron la segunda temporada. Sepúlveda contó que fueron noticias sorpresivas para los actores y no les dijeron un porque concreto. Al parecer no fue por ratings dijo Sepúlveda, pero él cree que fue un problema presupuestario, ya que la serie es una de las más caras en el elenco de ABC.

Con educación, Jerick Mediavilla, director de Reclutamiento de la Universidad Ana G. Méndez, hizo una invitación a un evento comunitario en el campus de Metro Orlando el 10 de octubre. El enfoque del evento es ayudar a la gente alcanzar sus metas, y a través de un ¨career quiz” se le ayudará a determinar cual carrera es la mejor basada en sus habilidades.

En belleza y salud Leslie Fletcher, administrador de Ovosk Medical Spa, demostró una cámara especializada que tienen en el centro médico. Se llama ¨VISIA¨ y lo que hace esta cámara es hacer un análisis profundo de la piel, que muestra hasta las manchas de sol. Este servicio ayuda a determinar que tipo de tratamiento la persona necesita para restaurar la piel.

Finalmente Joyce Pagán explicó cómo usar un cuarzo para poder comunicarse con los ángeles de la guarda. Alzando la piedra, Pagán dijo que solamente hay que hacer una pregunta, y dependiendo del movimiento, la respuesta es sí o no. Si el cuarzo se mueve de adelante para atrás, la respuesta del ángel es sí. La respuesta es no cuándo el cuarzo se mueve de derecha a izquierda, es cuando el cuarzo da vueltas, significa que no quieren dar respuesta, dijo Pagán.