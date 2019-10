Presentadora critica asistencia de exesposa de José José a su homenaje

(NOTICIAS YA).- La conductora de televisión María Celeste Arrarás fue atacada en redes sociales luego de los comentarios que hizo durante la transmisión del homenaje a José José en México; en los que criticó la presencia de la actriz y exesposa del cantante, Anel Noreña.

Arrarás, quien es presentadora del programa Al Rojo Vivo, expresó que la presencia de Noreña en el homenaje en el Palacio de Bellas Artes estaba “fuera de lugar” y aseguró que el difunto cantante en realidad la odiaba. “Muchas personas no están de acuerdo con ese papel protagónico que está tomando, teniendo en cuenta que José José estaba casado y tiene una viuda”, dijo Arrarás.

“José José al final de su vida no soportaba a Anel, él la odiaba, él me lo dijo personalmente en una entrevista que le hice dos años atrás”, aseguró la presentadora. “Le pregunté sobre el personaje de Anel en la serie (de la vida de José José), me dijo ‘no quiero ni hablar de esa mujer, yo la odio’, esas fueron sus palabras directamente a mi, no las estoy inventando”.

En redes sociales la presentadora recibió insultos y críticas por parte de fanáticos molestos, quienes la tacharon de amarillista y oportunista. Mientras que otros se pusieron de su parte y aseguraron que la presencia de Noreña en el homenaje fue solamente para acaparar la atención de las cámaras.

Esta no es la primera vez desde el fallecimiento del “Príncipe de la Canción” que la conductora de Telemundo ha sido criticada por los fanáticos. Ya que tras darse a conocer la noticia Arrarás fue quien realizó una entrevista exclusiva con Sara Sosa, la hija menor del cantante, mientras que José Joel y Marysol Sosa pedían a su joven hermana a través de otros medios que los dejaran ver el cuerpo de su padre.

