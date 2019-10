Residentes en el este del condado en alerta por posibles apagones

(NOTICIAS YA).-

30,000 clientes de la Empresa de Gas y Electricidad de San Diego podrían quedarse sin luz en los próximos días. La compañía está monitoreando muy de cerca los los vientos de Santa Ana que amenazan con crear las condiciones para un incendio.

Martín Juárez trabaja en el Restaurante “Casa Reveles” En Valley Center, una de las comunidades con mayor riesgo de sufrir un apagón.

“Cerrar el negocio porque no podemos dar servicio si no hay luz, no podemos prender la cocina,” dijo Juárez.

Los vientos de Santa Ana amenazan con azotar los valles y zonas montañosas al este del condado de San Diego. Entre Ellas, Ramona, Julián y Dulzura.

Brian D’agostino es un experto en incendios con la Empresa de Gas y Electricidad de San Diego dijo que la fuerza y trayecto de estos vientos junto con las condiciones extremadamente secas que se viven en la región podrían desatar un incendio.

“No es tanta la preocupación con las líneas sino lo que los aires pueden traer en el ambiente y hacer contacto con las líneas,” dijo Zoraya Griffin, la vocera de la Compañía de Gas y Electricidad de San Diego.

A raíz de esto, la empresa está evaluando la posibilidad cortar el servicio de electricidad por lo que es muy importante tener un kit para emergencias.

“Baterías, los celulares cargados, bateria para esos celulares, lo carros con tanque de gas lleno,” dijo Griffin.

Hasta el momento no se ha desconectado el servicio en ninguna de estas comunidades. residentes en Valley Center están en alerta.

“Las computadoras se apagan y no podemos sacar ordenes,” dijo Juárez. “Es más hacer todo a papel y a mano pero muchos clientes se molestan porque no pueden usar sus tarjetas y no cargan efectivo.

Pero dicen no tener miedo ya que apagones y advertencias de incendios no son inusuales en la región.

“Es una costumbre porque desde que estaba chiquita hemos tenido una de esas experiencias donde no tenemos luz pero sí podemos,” dijo Roxana González, una residente de Valley Center. “Somos una comunidad unida así que nos vamos a ayudar el uno al otro.”

La Compañía de Gas y Electricidad le pide a sus usuarios que verifiquen su información de contacto para que le lleguen las alertas de apagones y de revisiones de líneas eléctricas.

La alerta emitida por el servicio meteorológico nacional estará vigente hasta el viernes a las 6 de la tarde. Para mayor información: ingrese aquí.