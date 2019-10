Esta es la razón por la que la gente se sale de “Joker” a media película

(NOTICIAS YA).- La cinta “Joker”, basada en el origen del legendario villano del mismo nombre, se ha convertido en un éxito de taquilla y crítica a pesar de múltiples controversias.

Primero, la cinta fue acusada de glorificar la violencia y tratar de generar empatía por un asesino, luego inspiró acciones reales por parte de las autoridades para proteger salas de cine ante posibles ataques armados inspirados por el personaje y posteriormente por utilizar la canción de un pedófilo convicto en una de sus escenas clave.

En medio de la polémica, la película protagonizada por Joaquin Phoenix se coronó como el estreno más taquillero en el mes de octubre y sobrepasó los 93 millones de dólares en ingresos tan solo en su primer fin de semana en Norteamérica.

Sin embargo, algunos de los que han adquirido un boleto para ver la cinta dirigida por Todd Phillips han desperdiciado su dinero, pues están abandonando las salas sin terminar de ver la película.

LEE: “Joker” sigue creando polémica; ahora por incluir canción de pedófilo

El sitio especializado PopBuzz asegura que la cinta, que narra cómo un hombre con problemas de salud mental que es maltratado por la sociedad se convierte en un asesino, ha sido demasiado oscura o violenta para ciertos cinéfilos, algunos de los cuales creen que debería ser prohibida o al menos estar acompañada de una advertencia.

“Una familia completa se salió de ‘Joker’ anoche cuando el Guasón mató a alguien por primera vez”, escribió en Twitter el usuario @drivewaydave.

LEE: Ejército en alerta por posibles tiroteos durante película “Joker”

Otras de las críticas que ha recibido la película es que perpetúa el estigma de que los problemas de salud mental hacen que la gente sea más violenta, cuando aquellos que sufren de enfermedades mentales son más propensos a ser víctimas de violencia.

“Si apoyas fuertemente la salud mental, recomiendo mantenerse alejado de ‘Joker’. Nunca me había salido de una película sin terminar antes de hoy. En su lugar, dirijamos a la gente con personas, investigaciones y recursos que realmente ayuden”, dijo al respecto la usuaria @CarrieThornhil1.

“Acabo de salirme de ‘Joker’ y me destruyó. Necesito una segunda vista para procesar todo. NO LLEVEN A SUS HIJOS”, expresó @vicious696, mientras que @alwaysheapstodo también abandonó la sala. “Tal vez fui inocente o no me di cuenta qué tipo de historia sería, tal vez porque vivo con alguien con problemas mentales, pero fue demasiado oscura”, escribió.

LEE: Los trastornos que el siniestro “Joker” le causó a Joaquin Phoenix

A pesar de los escándalos, la cinta lanzada el 4 de octubre ya supera los 234 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial.