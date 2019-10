Guardería en Alpine bajo investigación por acusaciones de abuso infantil

(NOTICIAS YA).-

La Guardería Alpine Children’s Academy bajo investigación tras acusaciones de abuso infantil. Dos empleadas fueron despedidas luego de que surgiera un video en redes sociales en el que una mujer le echa agua en la cara a una bebé de 18 meses mientras dormía.

Las imágenes que se han vuelto virales fue fueron publicadas el miércoles por la tarde, en el se como la niña despierta asustada y la autora del video solo escribe “Buenos Días Ava”.

El dueño de Alpine Children’s Academy Hunan Arshakian reportó a las dos mujeres de 20 años con el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego, la agencia de Protección de Menores y la organización estatal encargada de otorgar licencias para guarderías.

En una entrevista telefónica, Arshakian dijo que no entiende cómo pudieron hacerle eso a una menor que estaba bajo su cuidado pero esas son acciones que no tolera en esta institución. La niña no se presentó a clases pero sus padres piensan dejarla inscrita en esta guardería.

Como resultado, llovieron las reacciones por toda la comunidad de Alpine.

“Horror porque uno como madre deja a sus niños con la persona que es más adecuada y calificada para cuidar de sus hijos para que le hagan eso cuando uno no está presente si no lo haces en frente del padre por qué lo harías cuando tienes el control total de cuidar a ese niño,” dijo Francisca Beauton, una madre preocupada.

Varios padres pidieron hablar con el director sobre lo sucedido quien dice estar agradecido con aquellos que continúan depositando su confianza en esta escuela al no sacar a sus hijos. El Departamento del Alguacil del Condado de San Diego investiga el caso y explicaron que en estos casos las personas que cometieron los actos podrían enfrentar cargos por abuso de menores.

El plan para los próximos días para la guardería es reforzar sus lineamientos para sus empleados y que además, van a permitir que padres de familia vengan en cualquier momento a la guardería para revisar su video de seguridad para que vean cómo son atendidos los niños.