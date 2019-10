Anuncian reembolso de $2.9M por atención a migrantes en Texas

(NOTICIAS YA).- El senador de Texas John Cornyn, anunció que el Programa de Alimentos y Refugios de Emergencia (EFSP, por sus siglas en inglés) otorgó más de $2.9 millones a las comunidades locales y organizaciones no gubernamentales (ONG) en Texas en su primera ronda de reembolso por atención de migrantes, que incluyó un total de $7.8 millones a nivel nacional.

El senador luchó por $30 millones para el reembolso en el proyecto de ley de asignaciones suplementarias fronterizas en junio, después de escuchar a muchos funcionarios locales de Texas y organizaciones sin fines de lucro que habían gastado recursos significativos en la atención de migrantes debido al aumento de los cruces fronterizos en los últimos meses.

Texas vio la mayoría de las detenciones de migrantes y recibió casi el 40 por ciento de los fondos en esta primera ronda.

“A nadie le sorprende que las comunidades de Texas hayan hecho todo lo posible para atender a los inmigrantes que cruzan la frontera sur en cantidades récord, poniendo sus propias necesidades en espera para ayudar a otros”, dijo el senador Cornyn. “Han tenido que desempeñar un papel que tradicionalmentee le corresponde al gobierno federal durante esta crisis humanitaria, por lo que me complace que las comunidades fronterizas y las organizaciones sin fines de lucro que las atienden estén recibiendo un reembolso por sus gastos”.

Según la lista de reembolso, el Condado de Cameron, recibió un total de $428,766.66, para las siguientes comunidades y organizaciones: la ciudad de Edinburg, Catholic Charities of the Rio Grande Valley, Good Neighbor Settlement House, Iglesia Bautista West Brownsville, La Posada Providencia y Loaves and Fishes of the Rio Grande Valley, Inc.

El Condado de Hidalgo, recibió $712,528.45, los cuales serán destinados para United Way of South Texas, Catholic Charities of the Rio Grande Valley y Salvation Army Corps Center.

Mientras que $304,701.21 fueron otorgados al Condado Webb, donde Holding Institute Inc., Bethany House, Catholic Social Services serán las organizaciones beneficiadas.

Se espera una segunda ronda de reembolsos para los $30 millones restantes asignados por el Congreso.

Aquí puedes ver una lista completa de los condados que recibieron estos bonos: