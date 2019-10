EXCLUSIVA: por drogas mujer hispana pierde a sus cuatro hijos

(NOTICIAS YA).-Una inmigrante de origen guatemanteco , residente de Wimauma, perdió la custodia de sus cuatro hijos por consumo de drogas.

Los actos ocurrieron casi hace un mes, durante el embarazo de uno de sus bebés recién nacidos. El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, conversó con Elda Chafoya, 39, quien asegura estar arrepentida.

“Yo consumí sustancias que no debía consumir y por ese motivo mis hijos no están conmigo. Yo creo que no tenemos que hacer eso, o pensar nadie se va a enterar o nadie se va a dar cuenta,”