Mamá comparte fotos mostrando el deterioro de su hijo por drogadicción

(NOTICIAS YA).- A través de Facebook una madre compartió la devastadora historia sobre cómo la drogadicción ha causado un daño inimaginable en la vida de su hijo en tan solo unos meses. El mensaje, acompañado de las fotografías del antes y después, fue la forma de esta mujer para traer atención al problema de las adicciones.

La publicación compartida por la usuaria Jennifer Salfen-Tracy, rápidamente se hizo viral y ha sido compartida más de 48 mil veces. En ella se pueden ver las imágenes de su hijo Cody Bishop antes y después de hacerse adicto a la heroína y metanfetaminas; la mujer indicó que éstas habían sido tomadas con 7 meses de separación.

“La cara de la heroína y la metanfetamina… es realidad para tantas personas y familias en este mundo”, escribió la madre agregando que inicialmente no estaba segura si debía compartir la historia, pero tras las preguntas de sus seres cercanos sobre la situación de su hijo decidió que era hora de hablar del asunto.

Salfen-Tracy también relató que actualmente Bishop se encuentra viviendo en las calles de Las Vegas y no ha sabido nada de él en las últimas semanas. “Escuchar lo mal que le va es difícil, pero no escuchar nada es peor. Lo desconocido es lo que hace que una persona no pueda dormir en la noche”, escribió la madre.

La madre indicó que a través de redes sociales ha conocido a algunas de las personas que pasaron tiempo con él durante su última rehabilitación. “Sólo quiero decir gracias a aquellos que han hablado con él y gracias por todas sus plegarias”.

“Este no es solo un problema al que se enfrenta mi familia, pues casi todos conocen a alguien que tiene una adicción a las drogas/heroína”, continuó. “Rezo por la fuerza para aquellos que están sufriendo y sanando por sus familias y amigos”, indicó la mujer pidiéndole a su hijo que si veía el mensaje se comunique con ella.

Si tú o un ser querido tienen problemas con las drogas o alcoholismo recuerda que existen organizaciones sin fines de lucro dispuestas a brindar ayuda, como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos; quienes se encargan que siempre haya un lugar cerca de ti al cual puedas ir por información y apoyo sin costo alguno.

