Mujer recibe disparo de bala mientras estaba sentada en su vehículo

(NOTICIAS YA).-Una mujer recibió un impacto de bala mientras estaba sentada en su vehículo en un complejo de apartamentos del Condado Orange.

Según la Oficina del Alguacil de ese condado, los disparos fueron en Fairwood Way cerca de la 1 a.m., pero la mujer de 40 años, aún no identificada, manejó hasta las cercanías de los apartamentos Southern Oaks para pedir ayuda.

No obstante, las autoridades indicaron que la mujer fue trasladada a un hospital sin heridas mortales. Por el momento, se desconoce si se trataba de una bala perdida o si específicamente la buscaban.

Vecinos del área, que pidieron no ser identificados, indicaron que escucharon varios disparos, y es algo le preocupa mucho a la comunidad.

LEE: Entregan pruebas de ADN obtenidas con kits en caso de ataques sexuales