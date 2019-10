Pareja muere al quedar atrapada en su hogar envuelto en llamas

(NOTICIAS YA).-

Llamas envolvieron una casa en Logan Heights dejando atrapada a una familia. Como resultado, una pareja perdió la vida y tres de sus hijos permanecen hospitalizados. Familiares han identificado a los fallecidos como Nicolasa Mayo y José Antonio Romero. Su hijo mayor, Wilbur Romero, logró salir de la casa en medio del incendio.

“Mi primer reacción fue gritar “sálganse, la casa esta en fuego,” dijo Wilbur Romero. “Se prendió demasiado rápido la casa y yo dormido.”

A eso de las 4 de la mañana del domingo, un incendio se desató en la cuadra 3100 de la Avenida Clay en Logan Heights. De acuerdo al Departamento de Bomberos de San Diego la casa no contaba con detectores de humo.

“Yo reaccione rápido porque mis perros me empezaron a levantar,” dijo Romero.

Julio Cesar Flores es cuñado de Nicolasa Mayo y ahora está apoyando a la familia luego de perderlo todo.

“Lo material no nos importa lo que no preocupa es que se perdieron dos vidas aquí y otras dos, tres no sabemos qué va a pasar,” dijo Flores.

Tres de los cuatro hijos de Mayo y Romero resultaron heridos. El menor solo sufrió lesiones por inhalación de humo gracias a la valentía de su hermana.

“Es lo que cuentan los vecinos que la sacaron abrazando al niño porque lo estaba cubriendo que no se quemara,” explicó Flores. “No es un niño, tiene 17 años pero para ellos era su niño de ellos.”

A raíz de ese acto de amor, IIris Romero sufrió quemaduras de tercer grado en 30% de su cuerpo.

Uno de los problemas que enfrentaron las residentes fue que las ventanas estaban recubiertas con hierro forjado.

“Aquí había una puerta de cristal y por aquí salieron,” agregó Flores. “Un vecino en su desesperación rompió la ventanilla.”

Al momento del incidente, Wilber Romero fue detenido y liberado el mismo dia ya que investigadores determinaron que el incendio no fue provocado.

“Traté de ayudar a sacar a mis hermanas, apagar el incendio pero yo creo pensaron que estaban jugando,” dijo Romero. “Yo no tuve la culpa, yo se que estaba dormido.”



A pesar de llevar una relación turbulenta con su familia, Romero echa de menos a sus seres queridos.

“Siempre voy a estar con ellos, en las malas y en las buenas y como yo soy el mayor, yo sé que los voy a poder ayudar,” dijo Romero. Los cuñados de la pareja están recaudando fondos para los gastos médicos y funerarios que se les avecinan. Para mayor información: aquí.