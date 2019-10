Alertan a comunidad por incremento de enfermedades por mosquitos

(NOTICIAS YA).-Los oficiales de salud del Condado de Hillsborough pusieron en alerta a la comunidad por el incremento de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Ya se presentó oficialmente el primer caso de dengue en la bahía de Tampa. Por esa razón, residentes presentan preocupaciones con respecto a la medida que se debe tomar para prevenir este tipo de virus.

“No me lo creo. En Venezuela me dio, pero aquí no lo pongo tanto interés a eso,”