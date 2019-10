Arrancarte un vello de la nariz puede ser mortal y esta es la razón

(NOTICIAS YA).-Arrancarte un vello de la nariz es peligroso y potencialmente mortal, así lo afirma un estudio de la Journal For the Health Professional and Technician de Cuba.

LEE: Nevada histórica congelará el centro-norte de Estados Unidos, advierten

Primero tienes que saber que los vellos nasales tienen una función primordial, pues sirven como filtro ante el polvo, polen, esporas, virus y bacterias, de acuerdo con información de Salud 180.

Y la humedad impide la entrada de partículas a los pulmones.

LEE: 91% de las preocupaciones de las personas, no se hacen realidad jamás

Según los investigadores, al arrancar el vello nasal se puede originar una condición, llamada tromboflebitis intracraneal, que causa lesión en la piel y puede derivar en una terrible infección cerebral.

Es “un proceso inflamatorio que hace que se formen coágulos sanguíneos, los cuales pueden obstruir alguna vena en el cerebro”, explica dicho estudio.

LEE: La contaminación aumenta el riesgo de sufrir un aborto involuntario

Lo peligroso de esta condición radica en lo difícil de detectar, pues el paciente podría experimentar convulsiones causadas por la obstrucción, detalló el sitio especializado.

Video relacionado