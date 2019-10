Despierta Orlando: 17 de octubre 2019

(NOTICIAS YA).- Un nuevo reto propuso la entrenadora Arlene Mojica para los televidentes, a ver si se unen con Luis Artemio y Cynthia Montalvo en esta edición del 17 de octubre en Despierta Orlando. Por otro lado, Ángel Sepúlveda presentó noticias de las estrellas como Rita Moreno, y Eva Méndez en el segmento de Hollywood. Además, Wanda O’Neill y Yerlis Bolívar explicaron qué es la terapia de hormonas bio-idénticas y los beneficios tanto para las mujeres como para los hombres. También, el autor cubano Leonardo Gómez Castillo, presentó su último libro “Puños de Gloria” y los obstáculos que tuvo que sobrepasar para publicarlo. Finalmente, Maribel Gómez Cordero la comisionada del distrito cuatro del condado Orange hizo una invitación a la comunidad para un “Town hall” acerca del transporte.

Al principio, Arlene Mojica puso a Luis Artemio y Cynthia Montalvo en el reto de ponerlos en forma. Pero ahora, Arlene sumo al público a que mandara una solicitud para que ellos se unan con los presentadores de Despierta Orlando. Finalmente, Mojica habló de la importancia de entrenar los músculos pequeños, como antebrazos y abdominales para mejorar la flexibilidad.

Por otra parte, el director de noticias, Ángel Sepúlveda presentó a sus “muy amigos míos” en el segmento de Hollywood. Entre varias notas, Sepúlveda conversó acerca de la polémica que está pasando Gina Rodríguez de “Jane the Virgin”, por cantar una canción y decir “the N-word”. La actriz pidió disculpas, y dijo que no lo quiso decir de mala forma, ya solamente estaba cantando la lírica de una canción. Eva Longoria recientemente puso una imagen en redes cortándose el pelo en Supercuts. Finalmente, Sepúlveda dio como ejemplo a la actriz diciendo que las estrellas no necesitan estilistas costosos para verse bien.

En la edición de hoy, jueves, 17 de octubre, tuvo una importancia destacada el segmento “Tu Salud Mujer”. Wanda O’Neill y Yerlis Bolívar hablaron sobre la terapia de hormonas bio-idénticas y los beneficios tanto para las mujeres como para los hombres.

Finalmente, el autor cubano Leonardo Gómez Castillo, presentó su libro “Puños de Gloria” y los obstáculos que tuvo que sobrepasar para publicarlo y Maribel Gómez Cordero, comisionada del distrito cuatro del condado Orange, incentivó a la población a participar en un “Town Hall” acerca del transporte.