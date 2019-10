Eugenio Derbez en polémica: teme volver a México y pide no tomar leche

(NOTICIAS YA).- El actor mexicano Eugenio Derbez está causando gran revuelo en redes sociales tras aceptar en una entrevista que teme visitar México y por promover una campaña en contra del consumo de leche animal.

Derbez se encuentra en una gira de medios para promocionar el reality show que protagoniza junto a su familia, que justo se estrena este viernes, y fue en una entrevista con El Gordo y La Flaca en la que hizo una confesión que ahora lo tiene envuelto en la polémica.

Aunque siempre se ha mostrado orgulloso de sus orígenes latinos, el actor confesó que por la inseguridad siente algo de temor cuando tienen que volver a México.

“Una vez me pasó que me iban a asaltar y me reconocieron y no me asaltaron por ser yo, pero si siento que las cifras están más altas que nunca y sí tengo un poquito de temor cuando voy a México, la verdad”, fueron las palabras del actor.

La declaración fue difundida en redes sociales y los usuarios se dividieron. Algunos de sus seguidores lo apoyan por completo y dan razón a sus palabras, pues la inseguridad sigue incrementando en el país.

Sin embargo, hay quienes no recibieron muy bien las palabras del actor y piensan que la fama ya se le subió tras participar en películas internacionales y vivir en Estados Unidos.

Aunado a sus declaraciones, Eugenio aparece en un video de la organización Liberum que invita a los mexicanos a no consumir leche de vaca y optar por alternativas vegetales.

“¿Leche? No gracias”, es la campaña protagonizada por Derbez, aunque también aparecen otros actores, como su hija Aislinn, en la que explica los efectos negativos del consumo de la leche de vaca.

“La leche de vaca es para los becerros, y pues no somos becerros”, dice Eugenio, invitando a consumir leche vegetal.

El nombre del actor no tardó en volverse Trending Topic en Twitter, en donde la mayoría de los usuarios están cuestionando el mensaje Eugenio Derbez.

Algunos incluso han desempolvado videos para recordarle a Eugenio que ha promovido el consumo de queso, que es de origen animal y específicamente proveniente de la leche.

https://t.co/4jf5k8B4by ¿el queso mozzarella también es de “leche” vegetal o qué señor Derbez? 😂🤣 — Fernanda Guerrero (@Fernanda_GrV) October 17, 2019

Eugenio Derbez, un poco de congruencia, no? pic.twitter.com/gvPU0yNtPD — Adrian GG (@Adrogg7) October 17, 2019

Otros han exhibido cómo el actor habla dependiendo de lo que le paguen para hacer publicidad, pues mientras pide no tomar leche promueve el consumo de Coca Cola, una bebida que no es beneficiosa para la salud y cuya empresa ha sido culpada de acabar con el agua de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

Eugenio Derbez — Leche? NO gracias.

Also Eugenio Derbez — Coca Cola? SSSIII lo mejor del mundo. Sólo en México 🇲🇽🤦‍♀️ pic.twitter.com/34zdUkmzTR — CP Janny Barrera (@CPJannyBarrera) October 17, 2019

Eugenio Derbez dice que la leche de vaca hace daño a la salud. Al mismo tiempo, Eugenio Derbez es la voz de los comerciales publicitarios de una refresquera. Padrísimo. — Jorge García Aldana (@jgarcialdana) October 17, 2019

Los que lo han tomado con humor, hacen comparaciones entre Eugenio Derbez y Chris Evans, quien recientemente se convirtió en la imagen de Lala, empresa mexicana líder en la industria lechera.

Por un lado Eugenio Derbez nos dice que no tomemos Leche…

Por otro lado Chris Evans sale anunciando leche LaLa La decisión es simple, clara y obvia😂 pic.twitter.com/IlHDCob7YO — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) October 17, 2019

¿Qué prefieres? o ¿A quién prefieres? (RT) Chris Evans promocionando leche Lala. (♥️) Eugenio Derbez diciendo NO al consumo de leche de vaca pic.twitter.com/idJpW0cVXv — CineMovie5 (@cine_movie5) October 17, 2019

Quienes no le ven el lado gracioso son empresarios y legisladores que defienden la industria ganadera en el país mexicano.