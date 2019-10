Hallan a dos personas muertas en estacionamiento de banco en Kissimmee

(NOTICIAS YA).-Dos personas fueron encontradas muertas en un estacionamiento de un banco cerca de Kissimeee la noche de ayer.

No se ha podido establecer quienes fueron las víctimas. Así mismo, la Oficina del Alguacil no está buscando sospechosos y no se descarta que fue un incidente entre las mismas víctimas.

“No sabemos todavía [si las dos personas involucradas se conocían] Si ese es el caso, va a ser importante para los detectives y por qué ocurrió,”

Dijo Mayor Jacob Ruíz, vocero de la Oficina del Alguacil del Condado Osceola

Las Autoridades del Condado Osceola llegaron al lugar de los hechos alrededor de las 7:30 p.m. Por el momento, la investigación sigue en curso.

Los detectives piden ser contactados al 407-348-2222 si algún residente posee información al respecto.

Este artículo fue escrito por María Espinosa Muskus, quien actualmente realiza prácticas en Univision Tampa Bay y es estudiante de la Universidad del Sur de la Florida USF.