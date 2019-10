Anuncian cierre temporal de importante vialidad en Fashion Valley

This SATURDAY at 5 pm all lanes of Friars Rd over SR-163 will close for construction work. The road will reopen Monday at 5 am. For detour directions click here: https://t.co/Y3C1iELeNj @CityofSanDiego #SanDiego #MissionValley #FashionValley #Shopping pic.twitter.com/LGYp8vbxWO

— Caltrans San Diego (@SDCaltrans) October 14, 2019