Investigan muerte en una vivienda de Riverview, Condado Hillsborough

(NOTICIAS YA).-La Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough se encuentra investigando una muerte ocurrida en Riverview.

Cerca de las 9 a.m. de este viernes, las autoridades respondieron a un llamado de la vivienda ubicada en 9000 White Barn Way, donde una mujer, no identificada, pero residente del hogar, reportó a un hombre caído. No obstante, al momento de la llegada por parte de las autoridades, encontraron al hombre muerto.

“Nuestros oficiales esperan hacer el registro, entrevistar vecinos y obtener evidencias para tratar de esclarecer que paso en esa casa,”

Dijo Jim Bradford, Coronel del Condado Hillsborough

Según informan las autoridades, se podría tratar de un trauma en la parte superior de su cuerpo por golpes.

“Yo llevo 15 años aquí en esta urbanización y nunca ha sucedido absolutamente nada. Ninguna tragedia de este impacto,”

Dijo Georgina Romero, vecina

No se reportaron más personas dentro de la vivienda y no existe ninguna amenaza al público. Por el momento, la investigación continúa.

