Despiden a guardia de seguridad que sufrió agresión racista en escuela

(NOTICIAS YA).- Un hombre afroamericano, que laboraba como guardia de seguridad en una preparatoria de Wisconsin, fue víctima de una agresión racista en el plantel y posteriormente despedido.

De acuerdo con CNN, un alumno de Madison West High School iba a ser removido de las instalaciones por el subdirector, quien solicitó la ayuda de Marlon Anderson el miércoles.

El menor se resistía a ser expulsado del plantel, incluso gritando y empujando al subdirector. El guardia de seguridad pidió refuerzos y fue atacado con insultos raciales por parte del estudiante, quien lo llamó “nigger”, un término altamente ofensivo utilizado para discriminar a los afroamericanos.

Anderson le pidió en repetidas ocasiones al menor que dejara de insultarlo, sin repetir la palabra en sí. Finalmente se hartó y repitió el insulto, pidiendo al joven que dejara de llamarlo de esa manera Luego perdió su trabajo.

“No tienes tolerancia para una palabra, sin embargo toleras que un alumno me diga esa palabra 15 veces sin corregir esa conducta”, lamentó.

“Mi abuela, mi abuelo… sigue recorriendo el linaje familiar y a todos nos han dicho esa palabra y ni uno de ellos pudo decir: ‘no me digas eso’. Yo puedo, y no debería ser castigado porque tengo el derecho de decirle a alguien que no me llame con esa palabra”, dijo Anderson entre lágrimas a CNN.

La escuela en cuestión no ha emitido comentarios respecto al despido de Anderson, pero sí dijo que mantiene una política de “cero tolerancia” en lo que a insultos raciales se refiere.

“Estamos trabajando para que el clima en nuestras escuelas sea el mejor posible para todos los estudiantes y empleados. Hemos tomado una postura dura en cuanto a insultos raciales, y creemos que ese lenguaje no tiene lugar en las escuelas”, dijo en un comunicado Gloria Reyes, presidenta de la Junta Educativa de Madison.

Reyes añadió que las autoridades educativas analizan modificar esta medida. El afectado no está de acuerdo con dicha política, y cree que está mal ejecutada.

“En el contexto en el que utilicé la palabra, estaba intentando corregir una conducta, corregir una mentalidad”, expresó en entrevista.

“El distrito solo quiere decir: ‘no puedes usar esta palabra, punto’. Estas políticas afectan a los niños y empleados. Fuera de contexto no ayuda y solo hace daño”, consideró Anderson.

El sindicato que representa al exempleado interpuso una queja en su nombre esta semana, exigiendo su reinstalación en el puesto, además del sueldo que dejó de percibir. Anderson ha laborado en el sistema escolar por 11 años y sus dos hijos han estudiado allí también.

Los estudiantes de la preparatoria en cuestión se manifestaron este viernes en apoyo a Anderson, mientras que la actriz y cantante Cher se ofreció a pagar sus cuotas legales si decide demandar a la institución.

Por ahora ha sido nombrado como director temporal de programas en The Boys & Girls Club of Dane County, organización sin fines de lucro que reconoció su excelente relación con los jóvenes de su comunidad.

