Despierta Orlando: 21 de octubre 2019

(NOTICIAS YA).- Hay un nuevo artista residente y le dio color a la sala de Despierta Orlando en la edición del lunes 21 de octubre con Cynthia Montalvo y Luis Artemio. Magdiel Ortiz es el nuevo artista puertorriqueño que trajo sus obras para presentarlas. Ortiz, lleva la mayoría de su vida enfocándose en el área de la arquitectura, y desde hace seis años utiliza esa destreza técnica para llevarlo al lienzo.

Por otro lado, el mes de octubre se celebran varias ocasiones como la concientización del cáncer de seno, o violencia doméstica. Lo que no se sabe, como dijo Laurita Tellado, es que también se celebra la concientización de la espina bífida e hidrocefalia. Tellado, que padece de espina bífida, dialogó acerca de su organización sin fines de lucro, ¨The Laurita Spina Bifida Project¨. Ella enfatizó que no sufre de la condición si no que vive con esta. Dentro de su organización, Tellado se ha enfocado en concientizar al público sobre la condición, también, recaudando fondos para niños que carecen de atención médica en otros países. Además, siguiendo el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, ¨El Capi, en su segmento¨Viva Orlando¨ vino acompañado de Gladis Arbelaez, una sobreviviente de cáncer de mama. Ellos le explicaron a Cynthia Montalvo, que hay bastante ignorancia en la población a la hora de autoexplorarse para buscar tumores. Ellos contaron que inclusive en los hombres, que es el uno por ciento, pueden padecer de este cáncer. Arbelaez dejó un mensaje de superación, ya que la fe y el carácter le ayudaron a sobrepasar el cáncer, y le pidieron al público que se revisen de vez en cuando.

Finalmente, el mayor Jacob Ruiz, portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado Osceola en su segmento “Protégete” habló de la ¨Tercera Pasadía Familiar¨ donde se reunieron policías de Puerto Rico y expolicías de Puerto Rico que viven en Estados Unidos. También, el mayor Ruiz hizo una mención de lo que opina al bajar los requisitos de reclutamiento en la Isla Del Encanto, y como aquí en los Estados Unidos también se han bajado los requisitos para el reclutamiento de nuevos policías.

