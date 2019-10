¿Patrullar fiestas juveniles? Cineasta quiere que la violencia termine

(NOTICIAS YA).- ¿Patrullar fiestas juveniles? Un cineasta quiere que la violencia termine pero no a través de el programa llamado “Party Patrol” traducido a patrullaje de fiestas que varios comisionados de la ciudad de Albuquerque quieren implementar. El cineasta, John Acosta, no está solo ya que el alcalde Tim Keller también está de acuerdo de que el programa no regrese.

Acosta, por otra partes, crea los documentales para mostrar historias de residentes en Albuquerque, su última pieza, cuál puede encontrar aquí, relata la violencia entre la juventud. El trabaja con varios de los jóvenes afectados quienes lo ayudan a realizar dichos proyectos y él opina que la solución es crear más recursos para la juventud en lugar de criminalizarlos. Si usted gusta ayudar con estos proyectos o gusta comunicarse con Acosta lo puede hacer aquí. Espera también que a través de sus mini-documentales pueda cambiar las vidas de los jóvenes de Albuquerque.