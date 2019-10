¡ÚLTIMO DÍA PARA RESERVAR BOLETOS PARA EL SORTEO “LA CASA DE LOS SUEÑOS”

(NOTICIAS YA).-

Hoy es la última oportunidad para visitar la casa del Sorteo Dream Home de St. Jude y reservar un boleto antes de que sea sorteada mañana en Fox 31 Denver y Colorado’s Own Channel 2. Reserve su boleto HOY MISMO al visitar la casa, en dreamhome.org o llamando al 1-800-382-5104. Usted podría ganar una casa. ¡Y hará una diferencia!

Los boletos se están vendiendo rápidamente y solo 14,500 boletos salieron a la venta, así que ¡reserve el suto antes que se agoten! Esta casa de aproximadamente 3,400 pies cuadrados está ubicada en el exclusivo vecindario The Enclave en Denver. La casa de este año, construida por Oakwood Homes, será sorteada en vivo a beneficio de St. Jude Children’s Research Hospital en Fox 31 Denver y Colorado’s Own Channel 2, el 23 de octubre de 6 a.m a 9 a.m. Otros premios incluyen una tarjeta de regalo de $1,000 de Coton Colors y un lavavajillas Bosch Pocket Handle de 24” Serie 800, cortesía de BSH Home Appliances Corporation.