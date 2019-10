Maestro de Horizon arrestado tras accidente que destrozó a una familia

(NOTICIAS YA).- Una joven pareja de El Paso se llevó un tremendo susto cuando un vehículo se impactó con su propiedad.

El conductor, un maestro de la preparatoria Horizon, ahora enfrenta cargos por conducir bajo la influencia del alcohol.

Mientras Esmeralda Mata y su novio Martin Javier García descansaban, Samuel Rodríguez impactó su camioneta en su propiedad generando así una serie de complicaciones.

El área más afectada fue la sala donde la pareja acostumbran ocasionalmente quedarse dormidos viendo la televisión.

“Estábamos dormidos y de repente se oyó como que había una bomba en la sala, como que pego bien horrible, horrible, estaba horrible y salimos corriendo para la sala, agarré el celular e inmediatamente empecé a grabar y la sala estaba llena de humo”, Esmeralda Mata, residente de la vivienda.

El accidente ocurrió durante la madrugada del sábado pasado, cuando Samuel Rodríguez impactó su camioneta en contra de los vehículos estacionados, lo que ocasionó una reacción en cadena.

“La pared se sumió como cinco metros para adentro y el colchón siempre lo poníamos casi pegado a la pared, nos hubiera dado, hubiéramos agarrado el golpe nosotros”, Martin Javier García, residente de la vivienda.

El presunto responsable es maestro de ciencias de la preparatoria Horizon. A través de un comunicado el Distrito Escolar de Clint, se limitó a decir que el incidente de su profesor es un asunto del plantel, y no se puede proporcionar más información.

Este accidente no solo ha generado una serie de gastos improvistos, puesto que el seguro de Rodríguez parecer no se ha hecho responsable.

“Mi aseguranza es la que va a subir, yo tengo que pagar los deducibles, yo tengo que pagar todo, cuando estábamos dormidos en nuestra casa y nuestros carros estaban parados adentro, ni siquiera estaban en la calle”.

“No puedo dormir en la noche, me levanto llorando, pienso que otra vez nos está pegando y luego mis niños tienen miedo, me dicen que no quieren venir a la casa, esta horrible, no puedo. Y nomás pensando todo lo que tenemos que pagar”.

Luis Pablo Hernández informó.