Te decimos cómo tener Netflix gratis; también HBO, Disney+ y Apple TV

(NOTICIAS YA).- Cada vez existen más opciones para disfrutar de tus series y películas favoritas, pero una abundancia de servicios en ocasiones también significa mayores gastos.

Sin embargo, existen diversas opciones legales que permiten disfrutar de plataformas de streaming como Netflix o la nueva Disney+ sin necesidad de pagar una costosa suscripción o aprovechando servicios que te la regalan.

El sitio especializado Business Insider realizó un compendio de las promociones que algunas de estas compañías manejan y que podrían ayudarte a ahorrar unos cuantos dólares. Aquí te las presentamos.

Netflix: Desde 2017, Netflix colabora con T-Mobile, quien ofrece descuentos en la suscripción a aquellos en un plan familiar, mientras que sus usuarios, tanto antiguos como nuevos, pueden calificar para una suscripción básica o estándar a Netflix, dependiendo de su plan con T-Mobile. De otra manera, los costos van desde los 9 dólares al mes por una suscripción básica a 16 dólares mensuales por la Premium.

Disney Plus: la nueva plataforma estará disponible el 12 de noviembre de 2019. Los usuarios antiguos y nuevos de Verizon Wireless Unlimited, Fios Home Internet y 5G Home Internet contarán con un año gratis del servicio. Si eres usuario Unlimited y ya te suscribiste a Disney+, Verizon de todas formas lo pagará por el primer año. El costo normal es de 7 dólares al mes o 70 por un año.

Apple TV Plus: al comprar un iPhone, iPad, iPod touch, Mac o Apple TV, te llevas un año del servicio gratis. Es importante recordar que esta promoción solo está vigente a partir del 1 de noviembre y hasta tres meses después de que el dispositivo sea activado. El costo normal es de 5 dólares al mes.

Amazon Prime Video: aunque no todos los usuarios lo saben, todos los suscriptores al servicio Amazon Prime tienen acceso gratuito a su plataforma de streaming. El costo normal es de 9 dólares al mes.

HBO Now: también desde 2017, los usuarios nuevos y existentes de los planes Unlimited Choice o Unlimited Plus de AT&T tienen acceso gratuito a la plataforma de HBO. Asimismo, aquellos con el paquete Unlimited and More Premium pueden usar HBO, VRV y otros servicios de streaming gratis. El costo normal es de 15 dólares al mes.

Hulu: los usuarios de Sprint Unlimited pueden tener acceso al plan básico de Hulu, el cual incluye anuncios, de forma gratuita. Asimismo, los suscriptores de Spotify Premium for Students también pueden darse de alta en Hulu con una cuenta básica libre de costo. Los precios van desde los 6 dólares al mes por la cuenta básica hasta los 51 mensuales por Premium + Live TV.

