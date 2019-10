Migrantes sordos podrán esperar asilo en los Estados Unidos

(NOTICIAS YA).- Hoy, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas advirtió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que si no liberaban a su cliente sordo en los Estados Unidos para esperar el asilo, presentarían una queja por la aplicación ilegal de la política “Permanecer en México” a los extremadamente vulnerables. Después de la advertencia, Aduanas y Protección Fronteriza permitieron que la familia fuera procesada y liberada en Brownsville, TX.

En cambio, muchos casos similares, de las poblaciones más vulnerables, han sido enviados a México sin transparencia ni explicación.

La familia solicitó ser retirada del programa “Permanecer en México” debido al hecho de que se supone que la cliente del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, una mujer con discapacidad de 29 años que no puede comunicarse sin la ayuda de su madre, está categóricamente exenta del programa bajo las propias directrices que establece la política.

DHS devolvió a la familia a Matamoros sin dar aviso, justificación u oportunidad de apelar. Además, el DHS violó sus regulaciones al no proporcionar un intérprete, un anotador o incluso un teléfono adecuado para personas sordas.

La cliente, identificada en la carta de demanda como B.G.P (para proteger su identidad), y su familia, fueron separados dentro de un centro de detención y obligados a dormir en condiciones de congelación.

B.G.P y su madre estaban entre los separados, quitándole su capacidad de comunicarse.

Después de ser enviada a México sin una entrevista de devolución, la familia no tuvo acceso adecuado a alimentos, medicamentos y se enfrentó a amenazas de violencia y acoso debido a su discapacidad, género y su condición de migrantes. El peligro se intensificó hasta el punto en que se creó un grupo de Facebook para las personas que querían golpear a los refugiados, como la familia de B.G.P, que estaban desafiando su ubicación en México.

“El sufrimiento infligido a esta familia es un resultado directo de la política de Permanecer en México”, dijo Carrie O’Connor, miembro de Justice Catalyst Fellow en el programa de Justicia Racial y Económica del Proyecto de Derechos Civiles de Texas. “Si alguien que no puede comunicarse por sí mismo no se considera lo suficientemente vulnerable como para ser excluido de esta política, entonces esta protección es una farsa total. Este caso es una prueba de que las personas vulnerables no estarán seguras, siempre y cuando permanezca en México”.

Bebés, niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas, LGBTQ y ciudadanos mexicanos han sido devueltos a México, a pesar del claro peligro que representa.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas presentó una queja en Septiembre que señala el hecho de que las mujeres embarazadas están siendo devueltas a México, enumerando la falta de atención médica y física, el acceso inadecuado a alimentos y agua y las condiciones de vida inseguras como ejemplos del maltrato que sufren.

La política Permanecer en México ha enviado a más de 50,000 solicitantes de asilo a áreas consideradas demasiado peligrosas para los viajeros por el Departamento de Estado de los EEUU. Desde que el programa comenzó en Enero, se han documentado cientos de abusos contra los derechos humanos.

Más de 340 informes públicos de violación, secuestro, tortura y otros ataques violentos contra solicitantes de asilo.

“La historia de nuestro cliente se hace eco de muchas otras cuentas horrendas que hemos escuchado de las personas que hemos conocido en este programa ilegal”, dijo O’Connor. “Con su seguridad en mente, continuaremos desafiando esta política cruel e ilegal. Mientras tanto, exigimos que Aduanas y Protección Fronteriza cumplan con la ley tal como fue diseñada, permitiendo a los refugiados más vulnerables que tramiten sus solicitudes de asilo con seguridad”.