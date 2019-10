Balacera deja a tres heridos en una vivienda de Tampa

(NOTICIAS YA).-La policía de Tampa se encuentra investigando y buscando a dos sospechosos que hirieron de bala a varias personas en una fiesta la media noche del pasado sábado.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Mulberry. Esta mañana las autoridades continuaron buscando pistas ante lo ocurrido. Varios vecinos fueron testigos del incidente

“Vi la gente corriendo como desesperada y me tocaron la puerta duro, con desesperación, pero que no abrí por miedo. Estaba asustada y mi marido también estaba asustado,”

Dijo Aida Robles, vecina de donde ocurrió el tiroteo

Según las autoridades, se trataría de dos sujetos afroamericanos que, por una presunta discusión, abrían iniciado la balacera.

Dijo Denis Small, portavoz de la policía de Tampa

“Eso no me sorprende, porque usted sabe que son zonas aquí calientes. Cambia de cuadra a cuadra. A veces uno no se da cuenta porque tal vez es por la noche,”