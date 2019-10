Bebé volvió del coma y le sonrió a papá. Ahora piden apoyo para salvarlo

(NOTICIAS YA).-Un bebé se despertó de un coma y le sonrió a su padre. Ahora su familia está recaudando dinero para salvarle la vida

Cuando Michael, de 14 meses, comenzó a despertarse de un coma de cinco días, reconoció a su padre y sonrió de la manera preciosa que solo los bebés pueden hacerlo, según la publicación de CNN.

“Es un momento que apreciaré con cada centímetro de mi corazón”, dijo al medio de noticias Emma Labuschagne, la madre de Michael.

“Para ser sincera, tiene que ser el momento más feliz de mi vida. Es un milagro viviente y nunca nos hemos sentido más orgullosos de él”.

Los padres de Michael, Emma y Stuart Labuschagne, dijeron que quedaron horrorizados cuando descubrieron que su bebé había dejado de respirar en las primeras horas del 16 de marzo.

Michael sufrió un paro cardíaco en su casa, y los paramédicos lo reanimaron. Cuando llegaron al hospital, los médicos colocaron a Michael en un coma inducido médicamente para proteger su cerebro de un daño mayor.

Le diagnosticaron un tumor raro, fibroma cardíaco, que puede bloquear el flujo de sangre al corazón de un niño.

El tumor de Michael mide 5 centímetros, o aproximadamente 2 pulgadas, de ancho. Eso es enorme en comparación con el pequeño corazón de un bebé, que es aproximadamente del tamaño de su puño.

Los médicos le dijeron a la familia que la condición de Michael es tan rara que ningún cirujano local tendría la experiencia necesaria para extirpar su tumor.

Podían esperar para un trasplante de corazón o buscar un cirujano fuera del país.

Fue entonces cuando descubrieron el Boston Children’s Hospital, cuyo Programa de Tumor Cardíaco cuenta con una tasa de supervivencia del 100% en los últimos 10 años.

Pero el viaje no era barato. Emma dijo que la cotización del hospital para la cirugía es de aproximadamente US$ 147.000. Esto no incluye otros gastos como viajes, días de trabajo perdidos y costos de recuperación.

Tan pronto como recibieron la estimación del hospital, Emma abrió una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para la cirugía.

“¡Hemos tenido simpatizantes y donaciones de todo el mundo!”, dijo. “¡Estamos increíblemente agradecidos!”.

Si quieres apoyar a esta causa, da clic en el siguiente enlace:

https://www.gofundme.com/f/MichaelsMiracleWish?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet

“Siempre está sonriendo y sonriendo”, dijo Emma.

“Sus hermanos mayores lo adoran y es un pequeño personaje fuerte en nuestra familia. Estamos muy agradecidos por él, incluso con sus problemas médicos”, expresó.