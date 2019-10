Mujer sigue escribiendo a su papá muerto y le responden 4 años después

(NOTICIAS YA).- Desde que su padre murió, Chastity Patterson le escribe mensajes de texto para seguir actualizándolo sobre los sucesos buenos y malos de su vida.

La joven de 23 años, obviamente, no esperaba una respuesta pero eso fue precisamente lo que obtuvo hace unos días.

De acuerdo con Daily Mail, la originaria de Newport, Arkansas, escribió al antiguo número de su padre un día antes del cuarto aniversario de su muerte, contándole sobre su reciente graduación y que había superado el cáncer. No pudo creer el mensaje que le llegó después.

“Hola, corazón. No soy tu padre pero he recibido todos tus mensajes en los últimos cuatro años. Espero con gusto tus mensajes matutinos y tus actualizaciones nocturnas. Me llamo Brad y perdí a mi hija en un choque en agosto de 2014 y tus mensajes me mantienen con vida. Cuando me escribes, sé que es un mensaje de Dios”, habría escrito el hombre.

Chastity compartió las capturas de pantalla de los mensajes en Facebook el viernes pasado, publicación que se ha vuelto viral desde entonces.

“En los últimos cuatro años, le he escrito a mi padre todos los días para hacerle saber cómo va mi día. Hoy recibí una señal de que todo está bien y puedo dejarlo descansar”, escribió la joven junto a las imágenes.

“Compartí mis mensajes para que mis amigos y familiares vean que hay un Dios. Podrá tomar 4 años, pero él aparece justo a tiempo”, prosiguió.

“Siento mucho que hayas perdido a alguien tan cercano, pero te he escuchado todos estos años y te he visto crecer y superar más cosas que nadie. He querido responderte por años pero no quería romperte el corazón”, añadió Brad.

“Siento mucho que tengas que pasar por esto pero, si te hace sentir mejor, estoy muy orgulloso de ti”, continuó el hombre.

Para él, la correspondencia digital con Chastity fue una forma de mantener vivo el recuerdo de su fallecida hija, mientras que la joven, sin saberlo, estaba conviviendo con una figura paterna que la cuidaba desde lejos.

“Eres una mujer extraordinaria y desearía que mi hija se hubiese convertido en la mujer que tú eres”, expresó el hombre, quien se refirió a Chastity como su “ángel”.

