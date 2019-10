Arrestan a otro miembro del distrito escolar de Roma

(NOTICIAS YA).- Una vez más, un miembro de la facultad de la escuela secundaria de Roma fue arrestado en un incidente que involucró a un estudiante.

El caso no está relacionado con los arrestos anteriores.

Marissa Muñoz fue arrestada ayer, 29 de octubre por el Departamento de Policía de Roma ISD por una denuncia presentada por un estudiante.

Marissa Muñoz. Imagen: El Tejano.La declaración jurada establece que en un video dos estudiantes informaron un problema con un miembro de la facultad que implicaba un contacto inapropiado. Una de las estudiantes fue considerada víctima y la otra testigo.

La víctima declaró que Marissa Muñoz se había tocado el pecho después de hacer un comentario indicando que tenía los senos grandes. El segundo estudiante que proporcionó una declaración fue testigo del incidente.

El diario El Tejano, informó que en declaraciones extra oficiales, se reportó una queja ante el director de la escuela secundaria a principios de año, pero no está claro si fue del mismo incidente.

CASO ANTERIOR

A principios de este mes, se llevó a cabo otro arresto por lesiones a un niño.

El 11 de Octubre, las autoridades arrestaron a Elvia Saldívar, quien fue liberada el mismo día con una fianza de $1,500.

Roma ISD confirmó que Saldívar era un empleado del distrito y que el incidente involucró a un estudiante.

Ante este hecho, el distrito emitió un comunicado:

“Por razones relacionadas con la privacidad de los estudiantes y empleados, Roma ISD no puede comentar sobre investigaciones específicas relacionadas con la disciplina de los empleados. Sin embargo, Roma ISD toma muy en serio los asuntos de bienestar y seguridad de los estudiantes ”, señaló el informe. “Cuando hay un reporte de una circunstancia que puede afectar la salud física o emocional de un estudiante, Roma ISD realizará una investigación completa y tomará las medidas apropiadas. Cualquier comportamiento que no promueva la seguridad y el éxito de los estudiantes no será tolerado”.