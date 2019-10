‘Pennywise’, de IT, se apodera de las redes en una sesión de fotos viral

(NOTICIAS YA).- Una fotógrafa de Carolina del Sur que buscaba entrar en el espíritu de Halloween creó una sesión de fotos inspirada en “It” con un recién nacido transformado en Pennywise de la famosa franquicia de terror.

Emily Moncus, que se especializa en fotografía de maternidad, recién nacidos y niños pequeños, explica en su blog que meses atrás comenzó a planificar una sesión especial de Halloween cuando de repente vio un comercial de “It Chapter Two” en la televisión y se le ocurrió la idea.

“Una vez que lo tuve en mi cabeza, solo tuve que ejecutarlo”, dijo Moncus.

Moncus reclutó a un especialista en utilería para sesiones de fotos para recién nacidos, llamado Pitter Pat Creations, para ayudarla a hacer realidad su idea, incluyendo desarrollar un atuendo especial de Pennywise y un set.

“Ahora, cualquiera que me conozca lo sabe, no veo películas de terror. De hecho, me asustan mucho y no puedo dormir durante semanas “, añadió Moncus en su blog, y agregó que llamó a varios amigos para que le ayudaran con las ideas.

Moncus dijo que decidió usar a Georgie y a SS Georgie de las películas de Stephen King como inspiración y compró tela de terciopelo y un impermeable amarillo en Amazon.

Moncus agregó que luego tenía que encontrar un bebé dispuesto a ser su protagonista. Hizo una llamada en su área local con la esperanza de encontrar la “pareja perfecta” para el bebé Pennywise.

“Tuve cuatro modelos diferentes que no estaban de acuerdo con la idea de Pennywise, y luego, por suerte, encontré un modelo cuya madre ama todas las cosas de Stephen King”, explicó Moncus.

El recién nacido y su madre amante de Stephen King fueron la pieza final de su rompecabezas creativo, dijo Moncus.

Después de capturar imágenes con su pequeña modelo, Moncus se puso a trabajar en la postproducción agregando maquillaje y remodelando un poco la cabeza del bebé para parecerse a Pennywise.

Una de las imágenes finales de la sesión muestra al bebé Pennywise sentado en un bote de papel SS Georgie en el agua. Otra muestra a una mujer vestida con un impermeable amarillo y sosteniendo el pequeño Pennywise y un globo rojo.

“Fue el destino encontrar un cliente que estuviera tan entusiasmado con la sesión como yo”, agregó Moncus.