Puerta a Puerta: Alguacil advierte a depredadores sexuales en Halloween

(NOTICIAS YA).-El Alguacil del Condado Hillsborough, Chad Chronister, recorrió las calles de varios sectores donde residen depredadores sexuales, indicando que no pueden interactuar con niños este Halloween.

Chronister se dirigió casa por casa en varios vencindarios del condado tocando las puertas de estos individuos. Dedicando al menos cinco minutos por vivienda, las autoridades indicaron que ellos no pueden tener las luces encendidas, entregar golosinas a niños, cerrar puertas, no utilizar disfraces y no asistir a fiestas durante este Halloween.

Los agentes también le hicieron un llamado a los padres de que deben estar al tanto de los menores. Algunas recomendaciones incluyen:

No dejar a los menores solos en calles.

Revisar dulces antes de ser consumidos por niños.

Tener precaución al momento de cruzar calles por baja luminosidad.

Asegurarse que los caramelos no estén abiertos.

“Las fiestas de Halloween están estrictamente prohibidas para personas que hayan cometido crimenes sexuales aquí en el Condado Hillsborough,”

Dijo Chronister

Las autoridades aseguraron que existen más de 2,000 depredadores sexuales registrados en el Condado Hillsborough. Por esa razón, piden atención de padres a sus hijos.

“La oficina del alguacil está haciendo todo lo que puede para que los niños están protegidos estando seguros de los depredadores,”

Agregó

