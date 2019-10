¡Gracias Maritza: Esta es tu casa!

(NOTICIAS YA).- Recibir a Maritza Beltrán, en nuestros estudios me llenó de mucha emoción. El estudio se llenó de magia. Sus ojos brillaron de también de emoción, felicidad y muchos recuerdos. Y es que en este estudio, conocí a Maritza, en Mayo del 2000, recién llegado a Orlando, para trabajar en esta empresa, donde hoy co-presento ‘Despierta Orlando”. Maritza, formaba parte de nuestro equipo de reporteros y presentadores. Su voz me enamoraba. Su profesionalismo, cuando se sentaba a presentar los breves de Noticias de Telefutura, hoy Unimás, me llevaron a ser su fanático. Yo llegué como reportero, y verla presentar me llevaba a soñar. La veía, y decía, yo también quiero llegar ahí. Pero para llegar, sabía necesita aprender, y tener mucha más experiencia, fue entonces decidí seguir la carrera de Maritza, como todos lo llamamos por el cariño profundo y genuino.

Lo primero que descubrí, fue que mi modelo a seguir, era locutora de radio, por eso, esa hermosa y cuerpo en la voz. Ella tenía su propio programa de radio y miles de fanáticos que la seguían todas las mañanas. Todo el mundo la conocía, y donde quiera tu ibas hablaban de ella y su show. Maritza era un ícono en nuestra comunidad. Una líder comunitaria, que defendía los derechos de nuestra comunidad, cuando Orlando era sólo un campo. Pionera en comunicaciones, de las primeras mujeres de la radio y televisión, en nuestra área. Una mujer con una pasión increíble por el periodismo y ayudar a la comunidad. Maritza, le abrió las puertas, a las decenas de mujeres que hoy luchan por una posición en los medios de comunicación en la Florida Central. Hoy, desde el escritorio ejecutivo del primer periódico, en español, del centro del estado, La Prensa, continúa aportando en desarrollo de la comunidad hispana, a nivel local, estatal, y hasta nacional.

Maritza, que hermoso fue tenerte nuevamente en casa, y gracias por la aportación, enseñanza, y ese legado tan importante has luchado por siempre. No sólo eres un modelo o líder en las comunicaciones. Eres un Orgullo Hispano. ¡Enhorabuena! Esta siempre será tu casa.

Luis Artemio Mercado