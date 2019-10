Patinetas eléctricas retiradas de las calles después de la tormenta

(NOTICIAS YA).-Varias patinetas eléctricas o scooters como también se les conoce, fueron retiradas de las calles de Denver, después de la tormenta invernal que azotó a nuestro estado al principio de la semana.

Desde su lanzamiento en el 2018, los usuarios han registrado cerca de cuatro millones de millas de recorrido y se estima que hay unas tres mil scooters en la ciudad.

Algunas compañías que distribuyen este medio de transporte, dicen que las mejorarán para que sean útiles durante la temporada de invierno, esto con la implementación de llantas más gruesas y con más tracción.

No obstante, Lyft, Bird, Lime y Razor consideran que las condiciones no son las más adecuadas para el uso de las patinetas, por lo menos no hasta que la nieve se derrita.

Para ellos, la mayor preocupación es la gran responsabilidad si ocurre un accidente, algo que incurriría en demandas.

“La seguridad es nuestra prioridad. Retiramos la flota de Denver por las condiciones de las calles, lsa regresaremos cuando sea el momento apropiado”, Lime

Pero una ventaja del estado de Colorado, es que cuenta con casi 300 días de sol y este fin de semana las temperaturas estarán un poco más agradables.